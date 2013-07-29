В Італії туристичний автобус впав у прірву, 36 загиблих (фото)

Унаслідок ДТП загинуло щонайменше 36 людей, повідомляє РІА Новости з посиланням на агентство Франс Прес.

За словами рятувальників, 33 тіла були витягнуті безпосередньо з автобуса, ще три були знайдені під розбитим транспортним засобом. При цьому агентство не уточнює, чи закінчилася рятувальна операція.

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За інформацією місцевих ЗМІ, в туристичному автобусі поверталися до Неаполя понад 40 осіб, у тому числі чимало дітей, які днями здійснили релігійне паломництво в сусідню область Апулію.

Представники служби пожежної охорони, що здійснюють рятувальні роботи на місці ДТП, повідомили, що 11 осіб - шість жінок, двоє чоловіків і троє дітей - вижили після катастрофи. Але більшість з них госпіталізовані у вкрай важкому стані.

За даними дорожньої поліції, інцидент стався на автостраді А16 поблизу населеного пункту Монтефорте Ірпіно. Очевидці повідомляють, що у автобуса виникли проблеми з гальмівною системою.