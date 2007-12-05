Чалий: газові переговори проходили відповідно до директив Ющенка

У Секретаріаті Президента України поки не коментують українсько-російські домовленості про ціну на газ у 2008 році.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на брифінгу заступник глави Секретаріату Президента Олександр ЧАЛИЙ наголосив, що переговори між Україною і Росією про умови поставок газу і його транзиту проходили відповідно до затверджених Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ директив.

Однак Секретаріат Президента ще не отримав звіт делегації про хід переговорів.

«Зараз ми очікуємо комплексний звіт делегації, і коли все буде комплексно проаналізовано, ми виголосимо позицію», - сказав О.ЧАЛИЙ, висловивши впевненість, що це відбудеться найближчими днями.

Як повідомляв УНІАН, 4 грудня в центральному офісі ВАТ «Газпром» відбулася робоча зустріч голови правління Олексія МІЛЛЕРА і міністра палива та енергетики України Юрія БОЙКА.

Сторони домовилися, що в 2008 році ціна газу на кордоні Росії й України становитиме 179,5 дол. за 1 тис. кубометрів.

Ставка за транзит російського газу через територію України з 2008 р. становитиме 1,7 дол. за тис. куб. м на 100 км, через територію Росії для України - 1,7 дол. за тис. куб. м на 100 км.

Ціна природного газу для України в 2007 році становить 130 дол. за тис. куб. м на українському кордоні, плата за транзит газу через територію України - 1,6 дол. за тис. куб. м на 100 км відстані.

3 грудня Президент України Віктор ЮЩЕНКО зустрівся з Ю.БОЙКОМ і передав йому Директиви з проведення російсько-українських переговорів про умови поставок газу в Україну і його транзиту.

Росія є єдиним постачальником природного газу до України. У свою чергу, Україна забезпечує транзит близько 70% всього газу, що експортується Росією.