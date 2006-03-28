Вітренко ініціюватиме повторні вибори мера у Києві

Лідер блоку «Народна опозиція» Наталія ВІТРЕНКО заявляє, що її блок, а також «Опозиційний блок НЕ ТАК!», Партія регіонів і Комуністична партія України ініціюватимуть у Києві повторне проведення виборів, у тому числі і з обрання мера.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції в УНІАН, відзначивши, що переговори з цього питання розпочнуться найближчим часом.

За її словами, в Києві не без участі нинішньої влади застосовувалися технології фальсифікації виборів.

Так, наприклад, Н.ВІТРЕНКО відзначила, що «в Соломенському районі столиці у виборчому окрузі №221 на виборчих дільницях №№116, 117, 93, 84, 70, 66, 53, 50, 46, 28, 19 ранком 27 березня було здано в ЦВК протоколи з результатами виборів. Проте на 28 березня результатів голосування по цих протоколах немає на сайті ЦВК».

У зв`язку з цим Н.ВІТРЕНКО, маючи на руках копії протоколів з мокрими печатками, стверджує про зникнення даних документів з названих комісій, оскільки відсоток голосування, зокрема, за її блок, на цих дільницях був високим. (УНІАН: За результатами голосування до Київської міської ради на 14.20 опрацьовано 45,12% бюлетенів. БЮТ набрав 24,85% голосів виборців, Блок Леоніда Черновецького – 12,56%, «Наша Україна» - 9%, блок ПОРА-ПРП – 8,66%, Київське міське відділення Партії регіонів – 5,48%, виборчий блок «Громадський актив Києва» - 4,10%, Київська міська організація СПУ – 3,97%, Народний блок Литвина – 3,61%. Решта партій і блоків, які були в списку, 3-процентний бар`єр не подолали).

Разом з тим Н.ВІТРЕНКО, а також члени її блоку висловлюють подив позицією, яку зайняли міжнародні спостерігачі стосовно парламентських виборів в Україні.

На думку Н.ВІТРЕНКО, поведінку міжнародних спостерігачів «можна класифікувати як відверту профанацію своєї місії на українських виборах», оскільки, як вона пояснила, вони повинні були не робити поспішних заяв про нібито демократичність виборів, що відбулися в Україні, а дочекатися остаточних результатів і лише після цього прокоментувати українську виборчу кампанію.

Відповідаючи на запитання, як Н.ВІТРЕНКО оцінює вибори мера Києва, вона сказала, що вважає, що необхідно проводити повторні вибори мера, оскільки «те, що діється з протоколами, те, що намагаються протягнути Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО (на посаду мера), впевнена, кияни з цим не погодяться».

Говорячи про Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, вона сказала, що «ніколи він не був захисником трудящих». При цьому лідер блоку наголосила, що, зокрема, вона вважає вельми дивним, що розслідування кримінальних справ про причетність Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО до двох дорожньо-транспортних подій, в яких загинули люди, не ведеться «через його депутатську недоторканність».

Водночас, повертаючись до питання розстановки політичних сил у новому парламенті і створенні коаліції, Н.ВІТРЕНКО відзначила, що, на її думку, «не буде ЮЩЕНКО об`єднуватися з Партією регіонів». При цьому вона додала, що коаліцію буде створено між блоком Н.ВІТРЕНКО, Партією регіонів і КПУ.

Лідер блоку в контексті сказаного запевнила, що «нинішній владі не вдасться не пропустити блок ВІТРЕНКО до парламенту». «Якщо, не дай Бог, у нас не вийде мирним шляхом прийти до парламенту, влаштовуватимемо акції протесту», - заявила вона.