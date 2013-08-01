Політолог: Арешт Мельника - симптоматична подія

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень “ПЕНТА” Володимир Фесенко вважає, що відповідь на запитання, що стоїть за арештом ректора Національного університету Державної податкової служби Петра Мельника, суспільство отримає пізніше.

Як передає кореспондент УНІАН, про це політолог сказав на прес-конференції.

“Що це — боротьба з корупцією, або внутрішня боротьба між різними групами впливу, зокрема, боротьба за керівництво цим університетом... Я думаю, що відповідь на це питання ми отримаємо не зараз, а трохи пізніше”, - сказав Фесенко.

Політолог вважає арешт Мельника “симптоматичною подією”, оскільки питання корупції і питання внутрішніх конфліктів інтересів як політичних, економічних і адміністративних, зараз є достатньо актуальним в українській політиці.

Фесенко прогнозує, що подібні інциденти ще будуть в майбутньому. “Я думаю, що це не останній такий інцидент, ми ще побачимо подібні інциденти далі”, - додав він.

Він також вважає, що арешт Мельника є демонстрацією влади того, що кримінальне переслідування стосується не лише представників опозиції.

“Треба демонструвати, що і свої можуть стати жертвами і треба демонструвати також боротьбу з корупцією”, - сказав він.