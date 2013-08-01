Мельник заговорив у суді і сказав, що звільняється з посади ректора

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні Печерського райсуду Києві заявив адвокат Мельника Олександр Назаренко.

“Оскільки Мельник звільняється, а в клопотанні прокуратури зазначається, що, перебуваючи на посаді ректора, він буде перешкоджати слідству і вчиняти тиск на свідків, він не зможе вчиняти перешкоджання слідству. Також, враховуючи його стан здоров’я, він не зможе сховатися від слідства. Мій підзахисний знаходиться в реанімації, і вчора йому зробили операцію. А в Лук’янівському СІЗО немає таких умов утримання арештованих. Крім того, він не був судимий і не був в якості підозрюваного, він жодного разу не порушував підписку про невиїзд. Тому прошу суд долучити до справи клопотання про застосування моєму підзахисному запобіжного заходу у вигляді застави”, - сказав адвокат Руслан Місюна.

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Він також зауважив, що рідна сестра Мельника може виступити гарантом застави. Також він попросив суд визначити суму застави.

Своєю чергою слідчий у справі Мельника Олег Зайцев виступив із запереченням клопотання адвокатів.

“Мельник часто здійснює переліт за кордон, тому він може і зараз втекти з країни. Крім того, під час затримання Мельник перешкоджав слідству, намагаючись викинути гроші зі свого портфеля, при цьому кілька разів змінював пояснення щодо цих коштів. Також він при затриманні намагався витерти сліди на своєму тілі від помічених грошей і не підписував протоколи при затриманні, що свідчить про перешкоджання слідству”, - сказав слідчий.

Зайцев також додав, що Мельник є дуже впливовою людиною, оскільки кілька разів був народним депутатом, і на свободі він має можливість впливати на хід розслідування.

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Прокурор Максим Лавренюк погодився з доводами слідчого та додав, що захист Мельника сказав неправду щодо проведення операції підозрюваному.

“Адвокати надали недостовірну інформацію щодо операції Мельнику, йому робили лише обстеження. Крім того, лікарі не підтверджують, що Мельнику потрібна операція”, - сказав Лавренюк.

Державне обвинувачення просить суд арештувати підозрюваного на 60 діб.

В ході судового засідання Зайцев передав Мельнику та його адвокатам копію клопотання про обрання запобіжного заходу та оригінал повідомлення про підозру.

Присутній на судовому засіданні Мельник прийняв документи.

“Я не відмовляюсь, що отримав повідомлення про підозру та копію клопотання. Розгляд клопотання можливий”, - сказав Мельник.

Під час судового засідання він наголосив, що не вважає себе винним, а операцію правоохоронців з його затримання називає провокацією. Крім того, Мельник наголосив, що написав заяву про звільнення з посади ректора університету.

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“Ніяких команд викладачам чи працівникам — членам приймальної комісії я не давав. Ці дві особи, які передали мені кошти, були спеціально заслані. У зв’язку з цим я сам запросив працівників з боротьби з корупцією та фінінспекції”, - сказав Мельник.

“Що стосується подальшої роботи в університеті, я не хочу працювати, коли органи роблять такі нальоти. Це провокація. Я написав заяву з проханням звільнити мене. Я не святий, але зробив багато добрих справ”, - зазначив підозрюваний.

Крім того, Мельник запевнив суддю, що не збирається виїжджати з країни.

“Я не робив жодних спроб кудись виїхати. Я думаю, що з божою допомогою та професіоналів з цією провокацією розберуться”, - сказав він.

Заслухавши сторони процесу, слідчий суддя Марія Пилаєва долучила до справи Мельника клопотання адвокатів і пішла в нарадчу кімнату, щоб вирішити, який запобіжний захід застосувати до підозрюваного.

Як повідомляв УНІАН, Мельника було затримано 27 липня під час одержання від двох громадян України хабарів у розмірі 40 і 80 тис. грн за вступ їхніх родичів до вишу, яким він керує.

Печерський райсуд Києва має прийняти рішення щодо обрання Мельнику запобіжного заходу.