Симоненка у Яремчі закидали яйцями (відео)

Представники Свободи прийшли до меморіалу, де мали покласти квіти комуністи, аби не дати комуністам розгорнути червоні прапори й іншу символіку СРСР, яку напередодні міськрада Яремче своїм рішенням заборонила використовувати, повідомила прес-служба Свободи.

Правоохоронці розділили політичних противників, після чого свободівці почали кидати в лідера КПУ та його прихильників яйцями.