Симоненка у Яремчі закидали яйцями (відео)
09:55, 05 серпня 2013Політика
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Під час проведення акції для вшанування учасників "карпатського рейду" Ковпака лідера Комуністичної партії Петра Симоненка обкидали яйцями представники ВО "Свобода".
Представники Свободи прийшли до меморіалу, де мали покласти квіти комуністи, аби не дати комуністам розгорнути червоні прапори й іншу символіку СРСР, яку напередодні міськрада Яремче своїм рішенням заборонила використовувати, повідомила прес-служба Свободи.
Правоохоронці розділили політичних противників, після чого свободівці почали кидати в лідера КПУ та його прихильників яйцями.
Прес-служба КПУ піддтвердила, що одне яйце влучило у Симоненка, проте, це не завадило йому покласти квіти до меморіалу та вшанувати одного із загиблих партизанських ватажків.
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