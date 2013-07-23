Симоненко пояснив, чому КПУ голосувала за закон про векселі

Про це перший секретар ЦК Компартії України Петро Симоненко заявив в інтерв’ю 5 каналу.

«А хто звинуватив, звинуватили ті, хто веде жорстку боротьбу за ресурси. Все це у руках олігархів. Так ось дві кланові структури олігархів, які знаходяться: одна при владі під прапорами «біло-голубими», а інша грається в опозиції під помаранчевими прапорами, це і «Свобода» і «УДАР» і «Батьківщина», це ті представники олігархічного капіталу. Тому вони і ведуть боротьбу за те, хто буде мати право розпоряджатися державними коштами, які ідуть через державний бюджет на повернення податку на додану вартість».

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«Ми голосуючи за векселі, думали про своїх виборців і якщо у боротьбі цих двох кланів вони не будуть повертати живі гроші, а будуть віддавати ці самі векселі, ми будемо контролювати, щоб ці гроші йшли на ліквідацію заборгованості по пенсійному забезпечені, на фінансування охорони здоров’я, школи», - додав Симоненко.