МВС почало перевірку за фактом наруги панк-гурту зі США над прапором України

Про це повідомляє РІА "Новости".

Бас-гітарист групи Джаред Хасселхофф поглумився над російським прапором на концерті в Одесі. Команді було відмовлено у виступі на фестивалі KUBANA на російському узбережжі Чорного моря, хедлайнером якого вона повинна була стати, рок-музиканти залишили російську територію за приписом влади.

За кілька днів до виступу в Одесі басист групи на концерті в Києві поглумився і над прапором України.

МВС України в Одеській області почало перевірку з приводу наруги над російським прапором музикантом Bloodhound Gang в Одесі, повідомив РІА "Новости" прес-секретар Володимир Шаблієнко.

"Зараз перевірку проводять слідчі. З'ясовують, чи є в цих діях склад злочину відповідно до нашого законодавства", - сказав Шаблієнко.

Як повідомляв УНІАН, київська міліція відкрила кримінальне провадження за фактом наруги над державним прапором України американської панк-групою Bloodhound Gang під час концерту в Києві, повідомив начальник прес-служби головного управління міністерства внутрішніх справ України в Києві Ігор Михалко.

"Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікацією частини 1 статті 338 -" Наруга над державними символами " та частини 1 статті 296 - "Хуліганство" Кримінального кодексу України. Розпочато кримінальне провадження", - сказав Михалко. Він додав, що в ході розслідування будуть з'ясовуватися всі обставини інциденту.