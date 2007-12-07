Ющенко та Качинський визначили час запуску «Одеса – Броди» в аверсному режимі

Україна та Польща планують запустити нафтогін «Одеса – Броди» в аверсному режимі в середині 2008 року. Про це, як повідомляє прес-служба глави Української держави, заявили Президенти України та Польщі Віктор ЮЩЕНКО і Лєх КАЧИНСЬКИЙ у м. Южне на Одещині після відвідання морського нафтового терміналу «Південний».

«Початком реалізації цього проекту, в тому розумінні, як ми сьогодні говорили, я бачив би середину 2008 року. Ми маємо всі обставини твердо про це говорити», – сказав В.ЮЩЕНКО. Він деталізував, що перший етап такого використання нафтопроводу передбачатиме транспортування нафти в аверсному режимі до Бродів – а з цього відправного пункту вона буде перевозитися залізницею. «Тільки аверсний варіант використання «Одеса – Броди» має перспективу. Інших варіантів просто не існує», – зазначив Президент, додавши, що для переводу нафтогону в такий режим потрібно близько трьох місяців.

Президент України також повідомив, що відповідно до плану розвитку цього проекту, в грудні 2007 року відбудеться формування статутного фонду СП «Нова Сарматія», в квітні буде утверджено ТЕО проекту з тим, щоб вже у травні ця компанія могла вийти на ринок зовнішніх запозичень і звернутися за позиками до ЄБРР.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що в поточному році було прийняте формальне політичне рішення стосовно проекту – воно детально прописано в положеннях відповідної міжурядової угоди. Президент подякував урядовим та бізнес-структурам за реалізацію в 2007 році цього проекту.

Зі свого боку Л.КАЧИНСЬКИЙ підтвердив зацікавленість Польщі в повній реалізації даного проекту. «Я переконаний, що цей проект буде реалізований. Очевидно, це в нашому польському інтересі» – сказав Президент Польщі, запевнивши, що зміна виконавчої влади у його країні не вплине на плани її участі в проекті.

«Я очікую, що під час Енергетичного саміту в Києві можна буде побачити перший етап роботи нафтопроводу «Одеса – Броди», – сказав Президент Польщі, зазначивши, що підготовчі роботи з реалізації проекту йдуть прискореними темпами. На його думку, добудова нафтогону до Гданська можлива в 2011–2012 роках. Водночас В.ЮЩЕНКО висловив думку, що цю роботу можна реалізувати протягом 2008–2009 років. «Якби не було політики, то проект «Одеса – Броди» працював би вже не один рік», – також відзначив Президент України.

В.ЮЩЕНКО та Л.КАЧИНСЬКИЙ оглянули нафтовий термінал «Південний», ознайомилися з роботою порту та переглянули презентацію перспектив спільного використання нафтогону «Одеса – Броди». Після цього Президент України підписав Указ про проведення в травні 2008 року в Києві Міжнародного енергетичного саміту, який, на його переконання, стане «завершенням всієї логістики, пов’язаної з реалізацією проекту «Одеса – Броди – Полоцьк – Гданськ».