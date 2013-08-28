США продовжать консультації щодо Сирії в РБ ООН
21:17, 28 серпня 2013Світ
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США продовжать консультації щодо Сирії в Раді Безпеки ООН, але не бачать прогресу через незмінну позицію РФ, заявила на брифінгу представник держдепартаменту Марі Харф.
Марі Харф / Фото : Johannes Worsоe Berg, dn.no
"Ми не вважаємо, що зусилля в Раді Безпеки принесуть щось відмінне від того, що вже відбувалося", - сказала Харф, нагадавши, що представники РФ раніше блокували ухвалення резолюцій щодо Сирії.
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Про це повідомляють РІА «Новости».
Представник держдепу ухилилася від прямої відповіді на запитання, чи вважають США обов'язковим для дій в Сирії схвалення РБ ООН.
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