США продовжать консультації щодо Сирії в РБ ООН

"Ми не вважаємо, що зусилля в Раді Безпеки принесуть щось відмінне від того, що вже відбувалося", - сказала Харф, нагадавши, що представники РФ раніше блокували ухвалення резолюцій щодо Сирії.

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Про це повідомляють РІА «Новости».

Представник держдепу ухилилася від прямої відповіді на запитання, чи вважають США обов'язковим для дій в Сирії схвалення РБ ООН.