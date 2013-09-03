Балістичні ракети над Середземним морем запустив Ізраїль спільно з США

Російська система попередження про ракетний напад (СПРН) у вівторок вранці зафіксувала старт двох балістичних цілей в акваторії Середземного моря, повідомляє Міноборони РФ.

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У Міноборони Ізраїлю, у свою чергу, повідомили, що зафіксовані пуски були випробуванням мішеней для систем ПРО. Вони проходили спільно з США, повідомляє РІА Новости.

"Пуски, про які йде мова, були випробуванням ракети-мішені "Якір", яка використовується для перевірки систем протиракетної оборони", - сказав співрозмовник агентства.

"Пуск був виявлений бойовим розрахунком окремого радіотехнічного вузла СПРН в Армавірі", - повідомив журналістам представник управління прес-служби та інформації Міноборони.

За його словами, траєкторія польоту цих цілей проходила "з центральної частини Середземного моря в напрямку східної частини середземноморського узбережжя".

Як повідомляв УНІАН, у східному Середземномор'ї знаходяться кораблі США, Франції і Великобританії. Уряди цих країн заявили про намір завдати обмежений удар по Сирії в якості попередження її президентові Башару Асаду, якого вони вважають винним у застосуванні хімічної зброї проти цивільного населення.

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