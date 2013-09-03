Виявлені в Середземномор'ї балістичні ракети впали в море
12:57, 03 вересня 2013Політика
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Балістичні ракети, запуски яких Міноборони РФ зафіксувало в Середземномор`ї у вівторок, впали в море.
черговий на російській станції попередження про ракетний напад, фото telegrafist.org
Про це повідомило РИА Новости по телефону з Дамаску інформоване джерело в одній з сирійських держструктур. "Дійсно, були два запуски, вони (цілі) впали в море", - повідомило джерело.
Він не уточнив, наскільки далеко від сирійського узбережжя впали цілі. Російська система попередження зафіксувала старт двох балістичних цілей у 10.16 мск. Глава Міноборони Сергій Шойгу доповів про цей факт президенту Росії Володимиру Путіну.
В останні дні навколо Сирії обстановка загострилася через загрозу нанесення удару по цій країні з боку ряду західних держав на чолі з США. Країни Заходу підозрюють Дамаск у застосуванні хімзброї, влада Сирії це категорично відкидають.
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