Виявлені в Середземномор'ї балістичні ракети впали в море

Про це повідомило РИА Новости по телефону з Дамаску інформоване джерело в одній з сирійських держструктур. "Дійсно, були два запуски, вони (цілі) впали в море", - повідомило джерело.

Він не уточнив, наскільки далеко від сирійського узбережжя впали цілі. Російська система попередження зафіксувала старт двох балістичних цілей у 10.16 мск. Глава Міноборони Сергій Шойгу доповів про цей факт президенту Росії Володимиру Путіну.

В останні дні навколо Сирії обстановка загострилася через загрозу нанесення удару по цій країні з боку ряду західних держав на чолі з США. Країни Заходу підозрюють Дамаск у застосуванні хімзброї, влада Сирії це категорично відкидають.