Рибак розповів, скільки ще євроінтеграційних законів залишилося у Раді

Про це голова Верховної ради України Володимир Рибак заявив в інтерв’ю Радіо «Свобода».

«У нас є три головних питання, які треба розглянути. Перше питання – це закон про прокуратуру. Друге питання – це закон по міліції. І третє – це незалежне бюро розслідувань. Це є матриця спеціальна, це є наше завдання, наші обов’язки. І ми готові їх будемо розглядати. Вони готуються до розгляду. Я думаю, що на початку жовтня ми ухвалимо рішення», - сказав Рибак.

За його словами, таким чином парламент «практично стовідсотково» виконає свої обов’язки, що стосуються ухвалення євроінтеграційних законів.