Рибак розповів, скільки ще євроінтеграційних законів залишилося у Раді
11:01, 16 вересня 2013Політика
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Парламенту залишилось ухвалити ще три євроінтеграційні закони: про прокуратуру, про національне бюро розслідувань та про міліцію.
У нас є три головних питання, які треба розглянути - Рибак
Про це голова Верховної ради України Володимир Рибак заявив в інтерв’ю Радіо «Свобода».
«У нас є три головних питання, які треба розглянути. Перше питання – це закон про прокуратуру. Друге питання – це закон по міліції. І третє – це незалежне бюро розслідувань. Це є матриця спеціальна, це є наше завдання, наші обов’язки. І ми готові їх будемо розглядати. Вони готуються до розгляду. Я думаю, що на початку жовтня ми ухвалимо рішення», - сказав Рибак.
За його словами, таким чином парламент «практично стовідсотково» виконає свої обов’язки, що стосуються ухвалення євроінтеграційних законів.
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