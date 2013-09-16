Гості з ХV століття під Києвом будуть штурмувати фортецю і влаштують кінні сшибки лицарів

20-22 вересня у «Парку Київська Русь» відбудеться найбільший Міжнародний фестиваль осені – «Гості Древнього Києва XV століття». Більше 500 учасників клубів історичної реконструкції візьмуть участь у відтворенні атмосфери XV століття. На фестиваль приїдуть учасники з України, Росії, Білорусі, Молдови, Латвії, країн Західної Європи.

Головною подією фестивалю стане відтворення лицарського турніру – поєдинки і групові бої, піші битви і вперше – видовищні кінні зшибки лицарів. Це унікальне видовище створять для гостей фестивалю реконструктори з Росії та Білорусі.

Крім того, лицарі продемонструють високу військову майстерність у стройовій підготовці, в денних і нічних боях, візьмуть штурмом фортецю, задіявши облогову техніку, середньовічну артилерію. У рамках фестивалю пройдуть також змагання лучників.

Відвідувачів Парку чекають виступи ансамблів старовинної музики, середньовічні танці та майстер-класи з них.

Під час фестивалю відвідувачі Парку зможуть спостерігати за життям справжнього середньовічного табору, працюватиме ярмарок майстрів. У вечірній програмі – нічні битви, вогняне шоу та святковий феєрверк.

«Парк Київська Русь» розташований в с. Копачів Обухівського району. З Києва курсуватимуть маршрутні автобуси від станції м. Видубичі. Ціна квитків – 100 грн, для пенсіонерів – 50 грн, діти дошкільного та шкільного віку відвідують Парк безкоштовно.

Сайт «Парку Київська Русь»: http://www.parkkyivrus.com/

Для журналістів буде організовано прес-тур в суботу, 21 вересня. За детальною інформацією і з питань акредитації звертатись 044 461 99 37, 099 743 80 26, 067 263 30 24, odzenenko@gradkiya.com Оксана Дзененко.