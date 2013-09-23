У Європарламенті оцінять підготовку України до підписання угоди з ЄС
11:34, 23 вересня 2013Політика
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Комітет з питань закордонних справ Європейського парламенту на своєму засіданні 24 вересня планує розпочати оцінювання підготовки України до підписання Угоди про асоціацію з ЄС.
Комітет Європарламенту оцінить підготовку України до асоціації
Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі, депутати, зокрема, планують провести з президентом Венеціанської комісії Джанні Букікіо дискусію щодо оцінки Комісією законодавства, схваленого Верховною Радою України.
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Крім того, євродепутати планують провести дискусію з представником Служби зовнішніх дій ЄС Девідом О’Салліваном щодо тимчасового застосування Угоди про асоціацію з Україною.
Обидві дискусії відбудуться у закритому режимі.
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