У Європарламенті оцінять підготовку України до підписання угоди з ЄС

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі, депутати, зокрема, планують провести з президентом Венеціанської комісії Джанні Букікіо дискусію щодо оцінки Комісією законодавства, схваленого Верховною Радою України.

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Крім того, євродепутати планують провести дискусію з представником Служби зовнішніх дій ЄС Девідом О’Салліваном щодо тимчасового застосування Угоди про асоціацію з Україною.

Обидві дискусії відбудуться у закритому режимі.