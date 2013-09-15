Резолюція ЄП свідчить про підтримку України у підписанні Угоди з ЄС – німецький посол

Про це дипломат заявив, відповідаючи на запитання журналістів, передає кореспондент УНІАН.

«Я розгледів ознаку того, що ЄС підтримує Україну на її шляху до Вільнюса. Якщо після виконання всіх передумов буде підписано Угоду про асоціацію, то я не бачу жодного протиріччя між підписанням самої угоди чи участі в цій угоді і відносинами України з Росією», - зазначив Вайль.

На тему: Проект резолюції ЄП закликає захистити Україну від тиску Москви

Як повідомляв УНІАН, проект резолюції Європарламенту у справі тиску на країни Східного Партнерства з боку Росії містить гостру критику дій Москви і закликає Європейську Комісію захистити Україну та інші держави цієї програми від російського тиску, надавши "конкретні та дієві заходи на підтримку партнерів".