Клюєв сподівається, що ЄП погодиться на тимчасове застосування Угоди про асоціацію з ЄС

Як повідомили УНІАН у прес-службі РНБО, про це Клюєв сказав сьогодні на зустрічі з депутатами Європарламенту сьогодні під час робочого візиту до Брюсселя.

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У рамках візиту Клюєв провів зустрічі з Президентом ЄП Мартіном Шульцем, членами делегації Європейського парламенту у зв`язках з Україною на чолі з Павлом Ковалем, депутатами Європарламенту від політичної групи «Прогресивний альянс соціалістів і демократів», а також головою цієї політичної групи Ханнесом Свободою.

З наближенням Вільнюського саміту «Східного партнерства» ключова увага під час візиту була приділена обговоренню прогресу України у виконанні критеріїв підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Поінформувавши про поточні результати реформ, секретар РНБО повідомив про подальші кроки української сторони, зокрема, у сферах реформування системи правосуддя, удосконалення виборчого законодавства і боротьби з корупцією.

Представники Європарламенту привітали прогрес у реформаторських зусиллях української влади з метою наближення до європейських стандартів. З цього приводу відзначалося, що єдність української влади і опозиції щодо європейського порядку денного є ключовим аргументом України у контексті виконання критеріїв підписання Угоди про асоціацію.

Клюєв висловив надію на оперативне надання Європейським парламентом згоди на тимчасове застосування Угоди про асоціацію, включаючи поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі, після її підписання.