Нардеп: ЄНП використовує "неприкритий шантаж" у питанні Тимошенко

Про це заявив народний депутат від Партії регіонів Вадим Колесніченко, коментуючи вчорашні висловлювання євродепутата Яцека Сіріуша-Вольського.

"Європарламентар про ЄНП Яцек Сіріуш-Вольський поставив черговий ультиматум Україні. За його словами, Україна повинна негайно, вже до 21 жовтня, відправити на свободу Юлію Тимошенко. Інакше його політична сила заблокує підписання угоди про асоціацію України з ЄС. Причому, примха ЄНП повинна бути виконана негайно. Інакше буде пізно. Навіть якщо Україна відпустить Тимошенко до листопадового саміту, це вже може їй не допомогти ", - зазначає Колесніченко, повідомляє РБК-Україна.

При цьому, за його словами, сама постановка питання схожа на "неприкритий шантаж" - негайно виконуйте нашу вимогу, інакше вам же гірше буде.

"І не тіні сумніву - а як це зробити, і чи можливо зробити взагалі? Якщо чинний закон не дозволяє - плюньте на закон! А далі "видно буде". Якщо ми виконаємо цей ультиматум, то за ним піде новий! Шантаж з боку ЄНП недоречний, якщо ми говоримо про партнерство. Але, схоже, дехто Україну не хоче бачити партнером, а підлеглим, який покірливо виконує всі вказівки", - зазначає нардеп.

На його думку, такими заявами ЄНП фактично закликає Україну порушити закон заради "забаганки" європейської сторони, після чого Україну приймуть і почнуть вчити, як далі жити за законом. "Це навіть не подвійні, а якісь зовсім вже збочені стандарти", - зазначає Колесніченко.

При цьому, на його думку, результат у цих авторів ультиматумів буде таким же - фіаско.

"Якби пан Сіріуш-Вольський співтовариші хотіли б бачити Україну процвітаючою державою, вони б підказали своїм друзям з української опозиції, що потрібно допомогти реформам, які проводить Президент Янукович. Зокрема - проголосувати за реформу системи судоустрою, щоб зробити наші суди більш незалежними" , - зазначає нардеп.

На його думку, краще б спікери ЄНП розповіли б своїм сателітам в Україні, що у Венеціанській комісії схвалили закон, що вносить серйозну зміну в систему правосуддя, і що його потрібно не блокувати, а підтримувати.

"А то виходить, що опозиція голосніше всіх кричить про проблеми правосуддя і про євроінтеграцію! А реформувати і голосувати за реформу не хоче. А ЄНП, схоже, не цікавить, чи будуть наші суди більш незалежними. Вони хочуть тільки, щоб влада була слухняна, також як і опозиція ", - повідомив Колесніченко.

При цьому, нардеп ставить під питання доцільність зближення з ЄС, якщо Україні ставлять ультиматуми.

"Нарешті, якщо ультиматум - мова демократії в ЄС, чи потрібна нам така демократія? Чи потрібна нам така асоціація, де нас всі будуть вважати "другим сортом"?", - Підсумував Колесніченко.