Колесніченко запропонував ввести в Україні День доброти

Про це йдеться в проекті постанови № 3028 " Про проголошення в Україні 13 листопада Днем Доброти " , зареєстрованому в парламенті.

"Свято доброти вже відзначається в Австралії, Бразилії, Великобританії, Франції, Індії, ПАР, Італії, Канаді, Непалі, Румунії, Нідерландах, Новій Зеландії, Сінгапурі, США, Таїланді, Шотландії, Іспанії, Китаї, Мексиці, Південній Кореї, Японії та в інших країнах.

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У цих країнах Всесвітній День Доброти щорічно відзначається 13 листопада по ініціативою Всесвітнього руху доброти з 1997 року. Офіційним документом руху є "Декларація доброти" , - зазначає депутат у пояснювальній записці до проекту зазначається .

За словами Колесніченка, проект розроблено з метою реалізації принципів людяності та гуманізму, підвищення престижу благодійної діяльності, формування позитивного соціального діалогу, оптимістичних суспільних очікувань, підвищення рівня громадянської самосвідомості і почуття єдності у сфері благодійності, підтримки рівноправності громадян України, які потребують соціального захисту і допомоги, привернення уваги до проблеми відсутності співчуття та належної соціальної опіки та допомоги особам з уразливих соціальних груп.