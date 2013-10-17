Родина Тимошенко сподівається, що Янукович звільнить її

Про це йдеться у заяві чоловіка екс-прем’єра - Олександра Тимошенка Олександра та інших членів родини, розміщеній на сайті "Батьківщини".

“Ми всі дуже сподіваємося, що у Президента вистачить мужності звільнити незаконно засудженого політв'язня, жінку, яка потребує невідкладного лікування, над якою протягом двох років безсоромно і безкарно знущається влада”, - зазначається у заяві.

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Родина Тимошенко пише: “Ми сподіваємося на те, що Президент як віруюча людина, як чоловік прислухається до голосу своєї совісті та ухвалить єдине правильне на цей час, законне і позитивне рішення щодо Юлії та не втратить унікальний шанс возз'єднання України з європейською родиною”.

У заяві сказано, що “цього буде достатньо для того, щоб Президент зняв з себе численні підозри в особистій зацікавленості щодо ізоляції Юлії Тимошенко - колишнього прем'єр-міністра та політичного конкурента”.

Враховуючи важливість для України підписання Угоди з ЄС про асоціацію, Тимошенко публічно погодилася на офіційну пропозицію Пета Кокса та Александра Кваснєвського про лікування за кордоном, нагадують автори заяви.

Як також сказано в заяві, фахівці клініки «Шаріте» попередили, що після двох років хвороби єдиним шансом на успішне лікування Тимошенко є операція.

“Усі кримінальні справи проти Юлії Тимошенко є незаконними, замовними, сфабрикованими та політично мотивованими. Такими самими є рішення підконтрольних Адміністрації Президента судів”, - продовжують автори заяви.

Вони пишуть: “Невинуватість Юлії Тимошенко підтверджена великою кількістю юридичних документів, експертиз, висновків правозахисних організацій та рішенням Європейського суду з прав людини. Між тим, незаконно заарештована Юлія Тимошенко продовжує перебувати під вартою, що призвело до негативних наслідків для здоров'я”.

Родина Тимошенко висловлює вдячність “Юлії за те, що вона прислухалась до наших постійних і наполегливих прохань щодо згоди про тимчасовий виїзд на лікування за кордон, імовірно, в Німеччину”. “Ми всі прекрасно розуміємо, що означає для політика такого рівня навіть тимчасовий виїзд з країни, навіть для проходження необхідного та складного лікування і медичної реабілітації. Між тим, сьогодні ми також розуміємо, що якщо операція буде відкладена, а Юлії доведеться залишитися в ув'язненні в Харкові, то існують небезпека її життю і загроза інвалідності”, - йдеться в зверненні до Януковича.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 жовтня, Янукович пообіцяв підписати закон, який дозволить виїзд Тимошенко за кордон на лікування.

Янукович сказав, що поки у Верховній Раді не прийнято потрібний закон, і поки немає закону, який би дозволив виїхати Тимошенко за кордон. «Як тільки це питання буде вирішено в парламенті і на стіл мені ляже відповідний закон, природно, я його підпишу», - сказав Президент.

Він додав, що саму процедуру виїзду за кордон Тимошенко вже вирішить суд, тому що, яким він буде, він сказати поки не може.

Янукович заявив, що в тому, що закон не було розглянуто і підписано, «винна тільки опозиція, яка не захотіла тоді його розглядати». Про це Президент сказав з посмішкою і розвів руками.