"Компроміс" від ЄС: Тимошенко платить штраф і на 3 роки втрачає громадянські права

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це написав у своєму блозі депутат Європарламенту Марек Сівець, коментуючи презентований вчора звіт місії Александра Кваснєвського і Пета Кокса.

"Базуючись на чинному українському законодавстві, Президент здійснює часткове помилування Тимошенко. Часткове помилування означає скорочення її вироку з семи років на половину. У зв'язку з тим, що екс-прем'єр відсиділа вже більше половини скороченого строку, з’являться підстави для її дострокового умовного звільнення. Водночас Тимошенко має заплатити штраф у розмірі близько 200 млн доларів та буде позбавлена громадянських прав на 3 роки", - написав Сівець.

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На його думку, швидше за все, це єдиний варіант вирішення питання Тимошенко, який також вміщується у формулу "і вовки ситі, й вівці цілі".

"Вчора на комісії закордонних справ (Європарламенту) навколо цієї теми почалася дискусія. Кваснєвський сказав, що найбільшою перешкодою для успіху їхньої місії є "знахарі". Так він окреслив національних та європейських політиків, які намагаються пропіарити себе у цій складній ситуації, вигадуючи чергові концепції, чергові рішення, які, як квітка, що цвіте одну ніч, дуже швидко виявляються нереальними або є результатом цілковитого браку знань в їхніх авторів", - написав євродепутат, який представляє у Європарламенті Польщу.

Сівець назвав необхідною умовою для успіху місії Кваснєвського-Кокса "впевненість української сторони, що Європарламент та ЄС не будуть виходити за межі цієї пропозиції, реалізація якої дозволить тішитись успіхом саміту у Вільнюсі".

За його словами, вирішення проблеми Тимошенко залежить лише від доброї волі Президента України Віктора Януковича.

Як сказав Сівець у коментарі УНІАН, немає точної інформації про те, чи погодилася Тимошенко на такий варіант. При цьому, на його думку, погодилася.

"Вони (Кваснєвський і Кокс) попросили Президента (Януковича) про помилування. Мабуть, вони робили це з думкою, що вона погодиться, бо інакше не було сенсу цього робити", - вважає Сівець.

У свою чергу депутат Європарламенту від Польщі Павел Коваль сказав УНІАН, що врата громадянських прав означає, що Тимошенко впродовж трьох років не зможе брати участі у виборах та обіймати державні посади.