Тимошенко хоче зустрітися з Януковичем

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО має намір провести зустрічі з головою правління ВАТ «Ощадбанк» і колишнім прем`єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні журналістам біля Кабінету міністрів.

«Я знаю, що ми справимося з усіма викликами. І перша зустріч, яка в мене відбудеться, це буде зустріч з головою «Ощадбанку», адже в мене є твердий намір виконати свою обіцянку перед виборцями», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр також повідомила, що новий склад уряду завершив підготовку до сьогоднішнього засідання Кабміну о третій години ночі. Вона додала, що спала мало, але в неї гарний робочий настрій.

«Я також планую провести зустріну з опозицією, щоб опозиція мала доступ до контролю, і перша зустріч буде з екс-прем`єр-міністром», - зазначила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що планує запросити журналістів у свій кабінет через тиждень, після того, як його облаштує.

Прем`єр-міністр України свій перший робочий день розпочала о 8.35 ранку. Сьогодні у будинку Кабінету міністрів Ю.ТИМОШЕНКО зустрічав міністр Кабінету міністрів Петро КРУПКО з букетом з двадцяти однієї білої троянди.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів, напередодні апарат уряду приступив до заміни табличок на дверях кабінетів міністрів. Зокрема, вже вночі були встановлені таблички на кабінетах міністра Кабінету міністрів П.КРУПКА і сьогодні вранці – на дверях кабінету прем`єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО.