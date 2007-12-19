ЦВК зможе зареєструвати нових депутатів не раніше 25 грудня

Центральна виборча комісія раніше 25 грудня не зможе зареєструвати нових депутатів від Блоку Юлії Тимошенко і блоку «Наша Україна – Народна самооборона» замість тих народних депутатів, що достроково склали свої повноваження при переході на роботу в уряд.

Про це в ексклюзивному коментарі УНІАН повідомив член ЦВК Андрій МАГЕРА.

“ЦВК раніше вівторка не може розглянути таке питання (зареєструвати нових депутатів)”, - сказав А.МАГЕРА. Він нагадав, що відповідно до законодавства не раніше, ніж через 6 днів після отримання рішення Верховної Ради про дострокове складення повноважень народних депутатів, ЦВК може розглянути питання про реєстрацію нових депутатів.

А.МАГЕРА також повідомив, що на даний момент не визначена дата проведення засідання ЦВК.