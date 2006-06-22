Підвищеня ціни на газ для населення узаконено

Міністерство юстиції України зареєструвало рішення Національної комісії регулювання електроенергетики (НКРЕ) про підвищення цін на газ для населення на 85% з 1 липня ц. р.

Постанова НКРЕ від 8 червня №739 зареєстрована в Мінюсті 16 червня за № 720/12594.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня НКРЕ ухвалила рішення підвищити з 1 липня ціну на природний газ, який використовується для потреб населення, на 85%.

Ціна на газ, як і раніше, диференціюється залежно від наявності лічильника газу. У споживачів, які мають лічильник, ціна на газ підвищена з 220 до 407 грн. за 1 тис. кубометрів, тобто з 22 коп. до 40,7 коп. за 1 кубометр. Для тих, у кого лічильника немає, ціна на газ підвищена з 240 до 444 грн. за 1 тис. кубометрів, тобто з 24 коп. до 44,4 коп. за 1 кубометр – на 85%.

Крім того, НКРЕ підвищило з 1 липня на 80% граничний рівень оптової ціни на газ для підприємств, які постачають його населенню, – з 231 до 414 грн. за 1 тис. кубометрів.

Як зазначив в коментарі журналістам голова НКРЕ Валерій КАЛЬЧЕНКО, НКРЕ передбачила в тарифі облгазів кошти на встановлення лічильників. Таким чином, будь-який споживач може звернутися з приводу безкоштовного встановлення лічильника.

При цьому В.КАЛЬЧЕНКО зазначив, що ціну на газ для населення цього року більше не планується підвищувати. «За тими даними, які у нас є, реальна цифра економічно обгрунтована – 424 грн. грн. за 1 тис. кубометрів, ми приймаємо 414 грн. за 1 тис. кубометрів, оскільки ця цифра позначена в постанові Кабінету Міністрів (29 квітня Кабмін доручив НКРЕ підвищити ціни на газ для населення не більше ніж до 414 грн. за 1 тис. кубометрів – УНІАН). І остаточне приведення до економічно обгрунтованого рівня планується з 1 січня 2007 року. Тому ми до того часу не змінюватимемо ціну на газ для побутових споживачів», - сказав В.КАЛЬЧЕНКО.

Нагадаємо, 30 березня 2006 року НКРЕ підвищила тарифи на газ для населення з 1 травня на 25%. Тоді голова НКРЕ повідомив, що це рішення НКРЕ про підвищення тарифів на газ і електроенергію для населення є тільки першим етапом у рамках переходу до економічно обгрунтованого рівня тарифів.