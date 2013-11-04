Нардеп: Тимошенко не хочуть відпускати через "грошове питання"

На цьому акцентував увагу народний депутат, член парламентської фракції ПР Володимир Олійник.

«Якщо ми її зараз випустимо під будь-яким приводом, це буде означати, що цих грошей бюджет ніколи не побачить. Сьогодні, як ви знаєте, у США та Швейцарії було ініційовано дві судові справи з повернення коштів Юлії Тимошенко. Загальна сума знайдених грошей сягає щонайменше півмільярда доларів США. Частина з них - це спільні гроші з Павлом Лазаренком, які заарештовані і перебувають на рахунках у США. Частина – у швейцарському банку на рахунку Юлії Тимошенко. Крім того, Україна розраховує відсудити кошти від продажу каліфорнійської вілли Павла Лазаренка, придбаної за корупційні надходження колишнього прем’єра», - зазначив народний депутат.

«Юлія Тимошенко має борги і в Росії. За справою ЄЕСУ існує борг із держгарантіями у понад 400 млн доларів», - додав він.

«І з нашого боку було б дуже дивно відпустити Юлію Тимошенко до її незаконно набутих і схованих за кордоном статків», - наголосив Володимир Олійник.

«Зараз країна не в такому фінансовому стані, що може собі дозволити припинити боротьбу за корупційно набуті гроші Юлії Тимошенко і Павла Лазаренка. Люди нас не зрозуміють, якщо ми її відпустимо до її коштів. Тоді ми точно вже не побачимо ані її, ані її коштів, як ніколи не побачимо в Україні Павла Лазаренка», - сказав він.