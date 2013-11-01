УДАР обіцяє підтримати будь-яке прийнятне для ЄС рішення проблеми Тимошенко

Про це заявив лідер "УДАРу" Віталій Кличко на Одещині, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

За словами Кличка, "сьогодні, як ніколи, Україна близька до провалу своїх євроінтеграційних прагнень. Всі попереджувальні дзвіночки вже пролунали. Якщо влада готується не до зриву підписання, а хоче, щоб воно відбулося, треба терміново ухвалювати рішення щодо Юлії Тимошенко».

Він підкреслив, що «спочатку Янукович переклав відповідальність за розв'язання цієї проблеми на Верховну Раду, а тепер влада не хоче ухвалення рішень щодо Тимошенко і в парламенті".

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Кличко нагадав, що "УДАР" ініціює проведення двох сесійних тижнів поспіль, щоб парламент зміг доопрацювати і ухвалити законопроекти, необхідні для підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня місія Європарламенту Пета Кокса і Олександра Квасневського заявила, що на базі законопроекту народного депутата Анжеліки Лабунської треба шукати необхідний консенсус щодо лікування засуджених осіб за кордоном.

Зокрема, у заяві Кокса і Квасневського зазначається: “Завершивши 24-й візит нашої місії до України і провівши зустрічі, серед інших, з Президентом, прем'єр-міністром, міністром юстиції, пані Тимошенко та лідерами опозиції і провівши розмову з головою Верховної Ради; зважаючи на історичну можливість підписати Угоду про асоціацію між ЄС та Україною у Вільнюсі і відзначаючи, що для вирішення питань, які лишилися, у розпорядженні є дуже мало часу, ми закликаємо і проурядові, і опозиційні партії у Верховній Раді докласти всіх зусиль для досягнення консенсусу щодо подальших законодавчих кроків і зробити це якомога швидше”.

“Наша місія вивчила всі законопроекти щодо лікування засуджених осіб за кордоном. Ми дійшли висновку, що законопроект Лабунської являє собою найкращу основу, на якій слід створювати та шукати необхідний консенсус між проурядовими та опозиційними партіями. Ми звертаємося із щирим проханням докласти всіх зусиль, щоб завершити роботу з цього термінового питання якомога скоріше”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 22 жовтня у Верховній Раді України зареєстровано проект закону «Про внесення змін у статтю 84 Кримінального кодексу України щодо можливості лікування за кордоном осіб, засуджених до позбавлення волі» (реєстраційний номер 3461), внесений народним депутатом Лабунською (позафракційна). Законопроектом пропонується, що «в разі неможливості отримання належного лікування і медичної допомоги в пенітенціарних закладах і установах охорони здоров'я України, особи, засуджені до позбавлення волі, мають право на лікування за кордоном».

Відповідно до законопроекту, рішення про лікування за кордоном особи, засудженої до позбавлення волі, приймає суд, за умови, що така особа впродовж не менш як 365 днів безперервно проходила стаціонарне лікування в установі (установах) охорони здоров'я України за межами пенітенціарних закладів і таке лікування не призвело до повного одужання такої особи.

Законопроектом передбачено, що підставами для рішення суду про лікування за кордоном особи, засудженої до позбавлення волі є довідка установи охорони здоров’я України за межами пенітенціарної служби, в якій особа, засуджена до позбавлення волі, проходила стаціонарне лікування безперервно впродовж не менше 365 днів, про період перебування такої особи на стаціонарному лікуванні та письмова заява установи охорони здоров'я (клініки, госпіталю тощо) іноземної держави про згоду прийняти таку особу на лікування.

Пропонується, що, приймаючи рішення про лікування за кордоном особи, засудженої до позбавлення волі, суд зобов'язаний одночасно прийняти рішення про звільнення такої особи від покарання за хворобою.