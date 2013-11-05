Регіонали не голосуватимуть за законопроект Лабунської - Єфремов

Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов зазначає, що у фракція не голосуватиме у нинішньому вигляді за внесений позафракційним депутатом Анжелікою Лабунською законопроект, який стосується лікування засуджених.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Олександр Єфремов наголосив, що фракція ПР має свою точку зору щодо всіх законопроектів (щодо можливості лікування ув’язнених за кордоном – УНІАН), окрім законопроекту народного депутата України Володимира Купчака, який у фракції ще не встигли проаналізувати. Єфремов, звертаючись до лідера фракції «Батьківщина» Арсенія Яценюка, сказав: «Нам не зрозуміло, чому ви знімаєте свій законопроект (йдеться про законопроект лідерів трьох фракцій опозиції з приводу лікування ув’язнених за кордоном — УНІАН), оскільки у вашому законопроекті є певні речі, які могли б бути враховані за остаточний законопроект».