Янукович каже, що не можна жертвувати співпрацею з МС заради Євросоюзу

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор Янукович під час виступу на регіональному засіданні Всесвітнього економічного форуму «Стратегічний діалог щодо майбутнього України».

За його словами, обираючи політику зближення з Європейським Союзом, Україна робить прагматичний вибір оптимальної моделі національної модернізації.

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«Водночас, об’єктивно країна зацікавлена у глибшій економічній взаємодії з країнами євразійського простору. Основою такої зацікавленості є стратегічні, економічні інтереси України. Ми не можемо собі дозволити, щоб умовою співробітництва з одним союзом було припинення глибшої співпраці з іншими», - наголосив Президент.

Він підкреслив, що залучення України до орбіти новітньої Європи є набуттям нової якості «євророзширення». «Це не розширення меж Європейського Союзу на Схід, а надбання Євросоюзом євразійського плеча», - скзав Янукович.

Він нагадав, що саме на території України знаходиться географічний центр Європи. Тому, на його думку, країна могла би відіграти роль «сполучної ланки між Європейським Союзом і Євразійським союзом, забезпечуючи поступове створення єдиного європейського економічного простору, а в широкому плані зіграти роль міжцивілізаційного порталу для країн Євроатлантики та Євразії, насамперед з Росією і Китаєм».

За його словами, таку місію Україна зможе виконати, лише створивши партнерські відносини як з Європою, так і з ЄврАзЕС, з подальшою гармонізацією умов економічної діяльності в обох інтеграційних об’єднаннях.

Янукович наголосив, що з метою розвитку партнерських відносин з країнами СНД, після підписання угоди з ЄС, Україна має напрацювати оновлені підходи до торговельно-економічного співробітництва у межах цієї організації – на засадах суверенного партнерства, рівноправності та взаємної вигоди.

«Таким чином, підписання Угоди про асоціацію та створення всеосяжної, поглибленої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС стане не завершенням певного етапу нашої співпраці, а початком більш широкого і глибокого інтеграційного процесу», - заявив Янукович.