Янукович не сумнівається в підписанні Угоди про асоціацію з Євросоюзом

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу в Світлодарську Донецької області.

Президент відзначив, що євроінтеграція «не наступила цього року несподівано», Україна багато років займалася підготовкою до переходу на нові стандарти в різних галузях промисловості і життєдіяльності.

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Як сказав Янукович, євроінтеграція сьогодні - це «вимоги часу, європейського ринку та інших світових ринків».

За його словами, Україна багато років займається процесом євроінтеграції. «Євроінтеграція для України - це процес, яким ми займаємося багато-багато років... І саміт у Вільнюсі 29 листопада - це своєрідне підбиття підсумків нашої роботи, особливо за останні 2-3 року», - сказав глава держави.

Янукович відзначив, що підписання Угоди про асоціацію і про зону вільної торгівлі - це обопільне рішення України і країн Євросоюзу.

«Ми йдемо наміченим шляхом. І якщо буде в листопаді місяці підписаний договір, а у мене немає сумнівів, що він буде підписаний, отже, ми досягли мети на даному етапі», - заявив Янукович.

За його словами, потім буде процес імплементації цього документа, перехід на безвізовий режим із країнами Євросоюзу.