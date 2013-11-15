У Чернігові активісти розгорнули найбільший в Україні прапор ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, на мітингу були присутні представники різних районів Чернігівської області, громадські діячі та мешканці міста.

"Влада почала згортати євроінтеграційний курс, тому ми, громадяни, маємо сказати своє слово, щоб не втратити цей історичний шанс", - закликав на мітингу Сергій Бондарчук.

Активісти кампанії «Євронаступ» розгорнули найбільший в Україні прапор Євросоюзу, роздавали інформаційні матеріали про ЄС та збирали підписи за проведення Єврореферендуму.

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Учасники акції вирішили прийняти спільну резолюцію до влади та опозиції з вимогою виконати всі взяті на себе зобов’язання зі «списку Ш.Фюле».

«Вимагаємо від народних депутатів всіх фракцій Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Президента України невідкладно забезпечити виконання взятих на себе зобов’язань для підписання асоціації України із Європейським Союзом», - йдеться в документі.

Мешканці Чернігова також закликали владу прийняти новий демократичний закон «Про всеукраїнський референдум», а згодом провести всенародний референдум, який має закріпити європейський курс України.