Кличко: Євроінтеграція - єдиний правильний курс

Як повідомили УНІАН у прес-службі УДАРу, про це Кличко сказав в ефірі російського телебачення.

За його словами, наслідком підписання Угоди про асоціацію з ЄС має стати панування європейських цінностей в Україні, де головною є людина, її права і свободи, підвищення рівня життя кожного громадянина і побудова економіки рівних можливостей.

«Я так розумію, у Росії триває гаряча дискусія про те, чи варто Україні вступати до ЄС та що від цього отримає Україна і її східний сусід - Російська Федерація. В Україні на державному рівні задекларований європейський курс розвиту нашої держави. І євроінтеграція – це єдиний правильний курс», - підкреслив Кличко.

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Він відзначив, що вибір європейського шляху дав економічний поштовх багатьом країнам, які сьогодні є частиною ЄС, і в яких панують демократичні цінності, високі стандарти життя і які мають розвинену економіку та інфраструктуру. Як приклад лідер УДАРу назвав Польщу. “Після розпаду Радянського союзу ВВП на душу населення в Україні втричі перевищував показники Польщі. На сьогодні ситуація діаметрально протилежна”, - зазначив Кличко.

Політик висловив сподівання, що критерії, які були висунуті ЄС для підписання у Вільнюсі Угоди про асоціацію з Україною, будуть виконані. “Хоча доброї волі з боку Президента і Партії регіонів, які мають можливість це реалізувати, ми не бачимо. Але сподіваємось, що зможемо вирішити це питання у вівторок на наступному засіданні парламенту, і нарешті ухвалити необхідні для підписання Угоди законопроекти“, - зазначив Кличко. Він підкреслив, що йдеться про законопроекти про прокуратуру, про вибори і щодо вирішення питання Юлії Тимошенко.