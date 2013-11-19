Звільнено заступника губернатора Одеської області

Триває зміна вищого керівництва Одеської області. В облдержадміністрації чергове звільнення - позбувся своєї посади віце-губернатор Валерій Матковський.

За словами чиновника, губернатор шукає собі на цей пост нову людину.

"Ми поговорили з губернатором Миколою Скориком, для мене це було дуже несподівано. Він шукає собі нову людину, яка буде курувати ті питання, які курував я", - сказав Матковський у коментарі "Сегодня".

Про свої подальші плани колишній віце-губернатор поки не знає: "Мені потрібен час, щоб розібратися і зрозуміти, де я зможу себе застосувати. Я - одесит і залишуся в Одесі", - підкреслив чиновник.

Зазначимо, Валерій Дмитрович Матковський - фахівець у сфері житлово-комунального господарства, протягом декількох років очолював управління житлово-комунального господарства Одеської міської ради. Посаду заступника голови ОДА Матковський обіймав з квітня 2012 року.