Суд не виніс рішення за позовом КМДА про заборону масових акцій

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на кореспондента в залі суду.

Як вказується в повідомленні, суддя Богдан Санін, заслухавши думки сторін, оголосив, що суд продовжить розгляд справи в режимі письмового провадження.

"Суд повідомить сторонам час, коли вони зможуть забрати рішення", - сказав Санін.

На тему: Київська мерія просить суд заборонити акції в центрі міста

Нагадаємо, Київська міська державна адміністрація звернулась до Київського окружного адмінсуду про заборону акцій у центральній частині Києва. Засідання суду відбувається в ніч з суботи на неділю.

У позові міститься вимога заборонити проведення акцій з 1 до 7 грудня на вул. Банковій, Грушевського, Майдані Незалежності та Європейській площі.

Михайлівська площа у скарзі не згадується.

У неділю о 12.00 біля пам’ятника Шевченку в Києві відбудеться Народне віче, організоване опозицією.

30 листопада, близько 4-ї ранку, "Беркут" силою розігнав Майдан Незалежності від мітингувальників, що виступали проти непідписання угоди про асоціацію з Євросоюзом. Було затримано 35 осіб.

За медичною допомогою звернулися 35 осіб. 7 з них госпіталізували.

Вдень 30 листопада тисячі українців самоорганізувалися та вийшли на Михайлівську площу, щоб висловити свій протест проти силового розгону мирного мітингу.