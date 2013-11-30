Київська мерія просить суд заборонити акції в центрі міста

23:08, 30 листопада 2013
Політика
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Київська міська державна адміністрація звернулась до Київського окружного адмінсуду про заборону проведення акцій на Майдані Незалежності, Європейській площі, а також біля центральних органів державної влади у період з 1 грудня 2013 року до 7 січня 2014 року.

КМДА / Фото: Hvylya.org

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, керівництво столиці не зверталося до суду з проханням обмежити проведення мирних масовий акцій на інших вулицях та площах столиці, у тому числі на території парку ім. Тараса Шевченка, Михайлівській та Софійській площах.

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«Звернення до суду з проханням заборонити акції на Майдані Незалежності та Європейській площі пов’язане з необхідністю продовжити роботи зі встановлення новорічної ялинки та підготовку до встановлення Новорічно-різдвяного селища», - зазначили в мерії.

Нагадаємо, у неділю о 12.00 біля пам’ятника Шевченку в Києві відбудеться Народне віче, організоване опозицією.

30 листопада, близько 4-ї ранку, "Беркут" силою розігнав Майдан Незалежності від мітингувальників, що виступали проти непідписання угоди про асоціацію з Євросоюзом. Було затримано 35 осіб.

За медичною допомогою звернулися 35 осіб. 7 з них госпіталізували.

Вдень 30 листопада тисячі українців самоорганізувалися та вийшли на Михайлівську площу, щоб висловити свій протест проти силового розгону мирного мітингу.

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