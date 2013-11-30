Київська мерія просить суд заборонити акції в центрі міста

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, керівництво столиці не зверталося до суду з проханням обмежити проведення мирних масовий акцій на інших вулицях та площах столиці, у тому числі на території парку ім. Тараса Шевченка, Михайлівській та Софійській площах.

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«Звернення до суду з проханням заборонити акції на Майдані Незалежності та Європейській площі пов’язане з необхідністю продовжити роботи зі встановлення новорічної ялинки та підготовку до встановлення Новорічно-різдвяного селища», - зазначили в мерії.

Нагадаємо, у неділю о 12.00 біля пам’ятника Шевченку в Києві відбудеться Народне віче, організоване опозицією.

30 листопада, близько 4-ї ранку, "Беркут" силою розігнав Майдан Незалежності від мітингувальників, що виступали проти непідписання угоди про асоціацію з Євросоюзом. Було затримано 35 осіб.

За медичною допомогою звернулися 35 осіб. 7 з них госпіталізували.

Вдень 30 листопада тисячі українців самоорганізувалися та вийшли на Михайлівську площу, щоб висловити свій протест проти силового розгону мирного мітингу.