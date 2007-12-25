Микола Вересень запросить до розмови депутата Київради Олександра Бригинця

Сьогодні 25 грудня о 18.30 на хвилях радіо 106 FM та о 22.00 на телеканалі СІТІ у програмі "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем" братиме участь Олександр БРИГИНЕЦЬ - депутат Київради (БЮТ), секретар комісії з питань культури та інформаційної політики, письменник. Повтор інтерв`ю на телеканалі СІТІ 26 грудня о 18.40.