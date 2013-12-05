Між українськими опозиціонерами так мало довіри - Пет Кокс

03:39, 05 грудня 2013
Політика
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У лідерів української опозиції абсолютно відсутній взаємна довіра.

Кокс каже, що українські опозиціонери не довіряють один одному

Пет Кокс, представник місії Європарламенту з моніторингу виконання Україною умов щодо підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом поділився з Gazeta.ua своїми враженнями стосовно української опозиції.

"Українська опозиція, як і в будь-якій іншій країні погано ладить з урядом, - сказав Кокс. - Але з того, що я помітив, у ваших лідерів опозиції абсолютно відсутня взаємна довіра".

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Враженнями про українських опозиціонерів Кокс поділився на саміті "ЄС — Східне партнерство", який проходив у Вільнюсі 28-29 листопада. Три основні опозиціонери на заходах саміту поводилися так, ніби просто знайомі один з одним. Кожен мав свою програму. Лише в п'ятницю після саміту зробили спільну заяву про необхідність змінити владу в Україні. Ще на початку листопада Кличко оголосив, що йде на президентські вибори.

Однак на конференції "Громадянське суспільство", яка проходила в рамках Вільнюського саміту, Яценюк на запитання журналістів про єдиного кандидата від опозиції на виборах президента 2015 року відповів, що проводитимуть праймериз між трьома лідерами.

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