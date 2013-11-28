Місія Кокса-Кваснєвського “зазнала поразки” - євродепутат

Як передає кореспондент УНІАН, про це Саріуш-Вольський заявив журналістам після засідання фракції ЄНП у переддень саміту “Східного партнерства” у литовській столиці.

“Місія Кокса-Кваснєвського завершилась. Ми її подовжили один раз, другий раз, але мандат Європейського парламенту був таким, що вона завершується. Ця місія була корисною для того, щоб перевірити можливості компромісу, але вона своєї ролі не виконала”, - сказав Саріуш-Вольський.

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“Ця місія тримала нас під фальшивим враженням, що рішення буде знайдено, але у підсумку вона не була успішною”, - заявив він. Євродепутат припустив, що може бути нова місія, але вже в іншому форматі.

Як повідомляв УНІАН, місія Європарламенту зі спостереження за розглядом справ екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко і колишнього міністра МВС Юрія Луценка діяла з червня 2012 року.

У квітні Європарламент продовжив роботу місії до середини листопада 2013 року. Пізніше – до саміту «Східного партнерства» у Вільнюсі.

Сьогодні, 28 листопада, у Вільнюсі українська опозиція звернулася до Європарламенту з проханням продовжити місію Кокса-Кваснєвського.