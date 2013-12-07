У Путіна спростували домовленість про вступ України до Митного союзу

11:20, 07 грудня 2013
Політика
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Президенти Володимир Путін і Віктор Янукович на зустрічі в Сочі не обговорювали можливість вступу України до Митного союзу.

У Кремлі запевнили, що Путін і Янукович не говорили про Митний союз в Сочі

Про це в суботу заявив прес -секретар глави російської держави Дмитро Пєсков.

За його словами, Путін і Янукович обговорили порядок денний двосторонньої комісії, засідання якої відбудеться 17 грудня в Москві, пише Lenta.ru з посиланням «Інтерфакс».

Крім того, глави держав обговорювали співпрацю в енергетичній, фінансово-кредитної та інших сферах.

Про те, що на зустрічі російського та українського президентів, що відбулася в Сочі в п'ятницю, нібито була досягнута домовленість про вступ України до Митного союзу, раніше з посиланням на інформовані джерела повідомив у своєму твіттері відомий британський журналіст, старший редактор журналу The Economist Едвард Лукас (Edward Lucas).

Він повідомив, що Янукович домовився з Путіним про отримання 15 мільярдів доларів за приєднання країни до Митного союзу в 2015 році.

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