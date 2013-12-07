Янукович не підписував жодних документів про вступ України до МС - джерело

Під час зустрічі президентів України і Росії в Сочі 6 грудня жодних документів з міждержавної співпраці, зокрема, стосовно можливості приєднання до Митного союзу, а також щодо знижки ціни газу і надання макрофінансової допомоги, підписано не було.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

Воно відзначило, що підписання документів навіть не могло бути.

«Учора нічого не могло бути підписано – це однозначно. Тому, що перед підписанням документи мають пройти певну процедуру. Такої процедури проведено не було», - відзначило джерело.

На тему: У Путіна спростували домовленість про вступ України до Митного союзу

Як повідомлялося, журналіст видання The Economist Джордж Лукас з посиланням на свої джерела опублікував запис у своєму мікроблогу на сервісі Тwitter, що Президент України Віктор Янукович домовився з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним про отримання 15 мільярдів доларів за приєднання країни до Митного союзу.

На думку журналіста, угода між Путіним і Януковичем передбачає отримання Україною фінансової допомоги, а також вимагає приєднання Києва до Митного союзу в 2015 році. Лукас відзначив, що при цьому Росія не вимагає від України провести реформи, на відміну від Європейського Союзу.

Українські й російські джерела поки що не коментують цієї інформації.