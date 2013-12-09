Автобуси з внутрішніми військами вже заїхали до Києва – «УДАР»

Автобуси з внутрішніми військами, які прорвали блокаду у Василькові, вже заїхали до Києва.

Про це повідомив народний депутат від «УДАРу» Тарас Кутовий, поінформували УНІАН у прес-службі партії.

За його словами, автобуси вже проїхали іподром в Києві. «Наразі автобуси вже дісталися метро Дружби народів. Зупинити їх неможливо. Автобуси супроводжують машини ДАІ. В колоні їде 18 одиниць військової техніки», - сказав Кутовий.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 грудня, колона спецпризначенців МВС, яку кілька днів блокували активісти на території військової частини у місті Васильків, виїхала за територію частини та рушила до Києва.

За словами активістів, транспорт зі спецпризначенцями «прорвався» через кордон мітингувальників. У колоні - десятки автобусів, вантажівки, у яких перебувають спецпризначенці МВС.

Згодом народний депутат від «Свободи» Юрій Бублик повідомив, що активістам вдалося заблокувати автобуси із спецпризначенцями МВС, які прорвалися крізь кордон людей у Василькові.

За його словами, ці автобуси були заблоковані активістами на одному з мостів у Василькові.