Мітингувальники приготувалися до штурму Київради

Мінингувальники у Київській міській державній адміністрації приготувалися до штурму будівлі правоохоронцями.

Як передає кореспондент УНІАН, протестувальники залишають зали засідань і колонний зал, узявши з собою кийки і шоломи.

Вони групуються на першому поверсі і на вулиці. Штурм поки що не розпочався, але протестувальники у повній готовності, тому що, за деякою інформацією, біля КМДА з'явилася колона бійців «Беркуту». Варто зазначити, що на даний момент у будівлі КМДА небагато людей, близько 100-150 осіб.

Як повідомлялося, у Києві з 21 листопада проходять багатотисячні акції проти української влади, яка ухвалила рішення призупинити асоціацію з ЄС.

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1 грудня активісти Євромайдану зайшли до Будинку профспілок і в будівлю Київської міської державної адміністрації, де перебувають і зараз.

Активісти заявили, що у приміщенні КМДА проходять Загальні збори киян і зустрічі народних депутатів з виборцями. У будівлі КМДА працюють пункти обігріву і медичної допомоги учасникам масових протестів.

5 грудня представники Державної виконавчої служби зачитали учасникам акцій протесту, які перебувають у будівлі КГГА, рішення суду. Зокрема, мітингувальники зобов'язані добровільно звільнити приміщення КМДА.

У міліції додали, що мітингувальники мають протягом п'яти днів виконати це рішення суду.

5 грудня в.о. начальника столичного главку міліції Валерій Мазан заявив, що міліція жорстко діятиме, якщо мітингувальники не звільнять захоплені адмінбудівлі у Києві.