Автоколона спецпризначенців успішно дісталася центру Києва (фото, відео)

В інтернеті з'явилися фото та відео колони спецпризначенців, які їдуть до Києва.

З фотографії, зробленої на Бессарабській площі, видно, що принаймні частина колони успішно дісталася центру столиці.

У колоні їхали 17 транспортних засобів.

Як повідомлялося раніше, опозиційні депутати заявляли про зупинення автоколони після того, як вона виїхала з Василькова, а також про повернення частини колони назад у Васильків.