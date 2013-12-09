Автоколона спецпризначенців успішно дісталася центру Києва (фото, відео)

12:26, 09 грудня 2013
Політика
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У колоні їхали 17 транспортних засобів.

Фото: Facebook

В інтернеті з'явилися фото та відео колони спецпризначенців, які їдуть до Києва.

З фотографії, зробленої на Бессарабській площі, видно, що принаймні частина колони успішно дісталася центру столиці.

У колоні їхали 17 транспортних засобів.

Як повідомлялося раніше, опозиційні депутати заявляли про зупинення автоколони після того, як вона виїхала з Василькова, а також про повернення частини колони назад у Васильків.

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