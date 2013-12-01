Міліція: штурм АП та захоплення будівлі КМДА організували представники «Братства» та «Свободи»

Про причетність цих громадян до подій у центрі столиці повідомляють активісти, які нещодавно були затримані правоохоронцями, повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Зокрема, повідомляє МВС, «неправомірні дії біля Кабінету міністрів України були організовані за активної участі близько 100 громадян, дії яких координував громадянин на ім’я Андрій Фещук. До правопорушень біля Адміністрації Президента України причетні понад 300 радикально налаштованих членів організації «Братство», які діяли під наглядом Дмитра Корчинського. Крім того, затримані повідомили, що безлад біля будівлі Київської міської державної адміністрації супроводжувався представником Всеукраїнського об’єднання «Свобода» на прізвище Мірошниченко».