Кличко впевнений, що "жорстокі дії влади" тільки додали Євромайдану рішучості

Лідер «УДАРу» Віталій Кличко заявляє, що безглузді і жорстокі дії влади тільки додали людям рішучості.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, про це він заявив у коментарі журналістам на Майдані Незалежності.

Як підкреслив Кличко, кияни прибувають на Майдан, незважаючи на усі перешкоди, які чинять для цього правоохоронці. «Люди безстрашно відстоюють Майдан, який став символом волі українців і їх прагнення жити в демократичній європейській країні», - наголосив він.

"Я пишаюся українцям - ми тут, всі разом, вистояли ніч. Ніхто з людей не злякався і не пішов. Такі безглузді і жорстокі дії влади тільки додали людям рішучості. Кияни все прибувають, - сказав Кличко. - Хоча їх намагається не пускати ДАІ, закрили центральні станції метро, а тут стоять в очепленні бійці внутрішніх військ, які теж перешкоджають людям пройти на Майдан. Незважаючи на це, кияни прибувають, і це дуже важливо. Я хочу закликати усіх на Майдан", - наголосив Кличко.

Він зазначив, що повинна піднятися вся країна - всі майдани і площі, вся країна повинна оголосити страйк цій владі. "Після всього, що вона натворила, цю владу треба міняти негайно, поки вона не зачистила всю Україну", - підкреслив Кличко.

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За його словами, спробою вдруге розігнати Євромайдан Янукович закрив шлях до будь-яких компромісів, до яких закликали деякі політики і громадські діячі.

"Компромісів з головорізами і диктаторами бути не може. Їх треба позбавлятися. І сьогодні питання номер один - однозначно відставка Януковича і всієї його гнилої влади, - підкреслив Кличко. - Дивно буде відсьогодні чути про якісь компроміси у вигляді "технічних урядів" чи змін Конституції. Це все буде маніпуляцією і грою на користь Януковича і збереження його влади. Адже головне зло - це сам Янукович, усе інше - ним створене".

Кличко підкреслив, що його головна мета - повна зміна влади і покарання усіх без винятку винних у зачистках Майдану і провокаціях на Банковій.

Лідер «УДАРу» також закликав правоохоронців не застосовувати зброю проти людей. "Не робіть помилок. Не застосовуйте зброю. Тут мирні люди, громадяни України",- сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 грудня, близько 1 години ночі кілька тисяч силовиків оточили Євромайдан і почали штурм барикад, встановлених навколо наметів. Протистояння триває досі.

Наразі народні депутати та мітингувальники продовжують утримувати спецтехніку на вулиці Інститутській.

Вони приватними автомобілями перекрили Інститутську нижче Банкової і вулицю Ольгінську.

Важка техніка намагалася проїхати до Майдану Незалежності. Також депутати не дають автомобілю МНС зі спецзасобами дістатися до барикад, щоб їх розбирати.