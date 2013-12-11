Яценюк закликав мітингувальників не боятися силовиків і запевнив, що на Майдан вийдуть мільйони (відео)

Лідер "Батьківщини" Арсеній Яценюк закликавлюдей не боятися силовиків. Він переконував, що на Майдан вийдуть мільйони і вони переможуть, передає ТСН.

"У нас є дух. Наш український дух. Сьогодні тут тисячі, вчора були сотні тисяч, а завтра тут будуть мільйони!", - наголошував Яценюк.

На тему: З Будинку профспілок виносять поранених (фото)

Яценюк запевняв, що в силовиків є лише кийки та щити, але в українців є більше – це дух.

Нагадаємо, що з'явилось відео нічної атаки "Беркуту" на барикади.