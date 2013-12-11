Яценюк закликав мітингувальників не боятися силовиків і запевнив, що на Майдан вийдуть мільйони (відео)
08:18, 11 грудня 2013Політика
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Лідер "Батьківщини" Арсеній Яценюк закликав людей не боятися силовиків
Яценюк виступив перед Євромайданом
Лідер "Батьківщини" Арсеній Яценюк закликавлюдей не боятися силовиків. Він переконував, що на Майдан вийдуть мільйони і вони переможуть, передає ТСН.
"У нас є дух. Наш український дух. Сьогодні тут тисячі, вчора були сотні тисяч, а завтра тут будуть мільйони!", - наголошував Яценюк.
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Яценюк запевняв, що в силовиків є лише кийки та щити, але в українців є більше – це дух.
Нагадаємо, що з'явилось відео нічної атаки "Беркуту" на барикади.
Відео ТСН
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