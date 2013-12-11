На Майдані зібралося понад 10 тисяч мітингувальників

На Майдані Незалежності, який вистояв нічний штурм, вже зібралося понад 10 тисяч мітингувальників.

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Як передає кореспондент УНІАН, кияни, незважаючи на те, що станції метрополітену «Хрещатик» та «Майдан Незалежності» закриті для пасажирів, продовжують долучатися до мітингувальників.