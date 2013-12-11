"Беркут" послабив оточення Майдану з боку Інститутської

Правоохоронці дещо послабили оточення Майдану Незалежності з боку вулиці Інститутської.

Як передає кореспондент УНІАН, там наразі лише одна шеренга “беркутівців”, тоді як кілька годин тому було чотири.

На інших підходах до Майдану, а саме: з боку Будинку профспілок та Європейської площі, міліції дуже багато, як і раніше.

Зі сцени весь час закликають киян приєднуватись до Майдану. Люди, як і раніше, можуть пройти на Майдан з боку Михайлівської вулиці та з боку площі Льва Толстова.

Читайте також: Беркут почав штурмувати КМДА (фото)

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 грудня, близько 1 години ночі кілька тисяч силовиків оточили Євромайдан і почали штурм барикад, встановлених навколо наметів. Протистояння триває досі.

МВС називає штурм Майдану "заходами з благоустрою території", які проводилися вночі для зручності громадян.

Наразі народні депутати та мітингувальники продовжують утримувати спецтехніку на вулиці Інститутській. Вони приватними автомобілями перекрили Інститутську нижче Банкової і вулицю Ольгінську.