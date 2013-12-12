Європарламент закликає владу негайно звільнити заарештованих учасників акції

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, про це йдеться у спеціальній резолюції "Наслідки вільнюського саміту та майбутнє "Східного партнерства", зокрема що стосується України", затвердженій на сесії Європарламенту у Страсбурзі.

Депутати Європарламенту також закликали український уряд поважати основоположні права людини на свободу зібрань і засудили застосування "брутальної сили" проти мирних демонстрантів.

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Депутати ЄП також закликають українську владу негайно звільнити заарештованих учасників акції.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада уряд своїм розпорядженням призупинив підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

29 листопада у Вільнюсі Україна не підписала Угоду про асоціацію з ЄС.

В Україні з 21 листопада проходять масові акції протесту громадян, які вимагають євроінтеграції України. Після жорстокого розгону «беркутівцями» Євромайдану в ніч на 30 листопада в Києві, акції протесту по всій країні відновилися і посилилися. Сотні тисяч обурених громадян вийшли на вулиці столиці та інших міст 1 грудня. Акції протесту тривають.