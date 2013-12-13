З Донецька до Києва вирушає спецпотяг з прихильниками Президента

З Донецька до Києва вирушає поїзд із бажаючими підтримати курс Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на своїй сторінці в мережі Фейсбук повідомив секретар Донецької міської ради Сергій Богачов.

За його словами, "сьогодні о 15.20 з Донецька до Києва вирушає поїзд з бажаючими підтримати курс Президента України Віктора Януковича. Тільки з міста Донецьк таких на сьогоднішній день - 500 чоловік. Це - студенти, робітники підприємств, шахтарі, пенсіонери. Серед них і мій молодший син Олексій з друзями».

Він відзначив, що «з організаційних питань поїздки можна звертатися до керівника штабу Донецької міськорганізації ПР Олексія Грановського.

"Запрошую всіх журналістів до відправлення поїзду на Київ. Буду там особисто», - повідомив Богачов.

Водночас у прес-службі Донецької обласної організації Партії регіонів повідомили, що люди, які побажали їхати до Києва підтримати Президента, будуть забезпечені продуктовими пайками. Також відзначили, що всі бажаючі поїдуть до Києва на спеціально замовленому поїзді, який сплатила обласна організація ПР.

За інформацією залізничників, цей спецпоїзд включатиме 19 плацкартних і купейних вагонів.

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Як повідомляло «Дзеркало тижня» з посиланням на свої джерела в РНБО, керівництво країни поставило перед Міністерством оборони завдання забезпечити на вихідні 14-15 грудня харчування (польові кухні, їдальні), розміщення і забезпечення паливом 200 тисяч цивільних громадян, які мають прибути до Києва для участі в альтернативних масових заходах на підтримку Президента і уряду.

Як заявив лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк, влада звозить людей до Києва, щоб почати громадянський конфлікт, «ввести надзвичайний стан, ввести війська, ввести «Беркут», розігнати Майдан».

Як повідомляв УНІАН, цієї ночі комунальники у присутності працівників правоохоронних органів несподівано почали прибирання снігу на Європейській площі. На ранок на площу були завезені металеві конструкції для монтажу сцени. Зараз Європейська площа з усіх боків оточена металевою огорожею. Біля Українського дому перебуває велика кількість бійців спецпідрозділів.