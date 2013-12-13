Дніпропетровські регіонали привезуть на антиМайдан 10 тисяч осіб

Про це на офіційному інтернет-сайті Дніпропетровської облорганізації ПР повідомляє заступник голови облорганізації ПР Наталія Гончаренко.

«Ми теж поїдемо до Києва, готові навіть піти на Євромайдан і там розповісти мітингувальникам про свою позицію, хай і нас почують. Хай знають, що Дніпропетровщина теж хоче до Європи. Але ми вимагаємо дотримання інтересів працівників наших промислових підприємств, які можуть залишитися без роботи, наших машино- і ракетобудівників, пенсіонерів», - цитує «звернення громадян до громадських партійних приймалень» - Гончаренко.

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Водночас, учора пізно ввечері в соціальних мережах жителі Дніпропетровська розмістили відео про відправку з центру міста понад 20 великих пасажирських автобусів і маршрутних таксі з людьми на акції Партії регіонів у Києві. За даними блогерів, відправка людей до столиці триватиме сьогодні й завтра.